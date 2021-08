2. Liga : Regensburg baut Siegesserie aus - Bremen nur unentschieden

Das Überraschungsteam Jahn Regensburg hat seinen Siegeszug in der 2.

Frankfurt am Main | Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Am 4. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 mit 4:1 (1:0) und bleibt ungeschlagener Tabellenführer. Werder Bremen kam am Samstag trotz Überzahl nicht über ein 0:0 beim Karlsruher SC hinaus. Der SC Paderborn ist nach einem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den FC St....

