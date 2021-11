2. Liga : Regensburg fragte einst wegen Haaland an: „Laut gelacht“

Erling Haaland beim SSV Jahn Regensburg? Der langjährige Geschäftsführer der Oberpfälzer, Christian Keller, hat in der Vergangenheit beim norwegischen Fußball-Stürmer sogar einmal ganz mutig nachgefragt.

Regensburg | „Wir scouten ja in Österreich. Wir hatten Haaland damals, als er nach Salzburg gewechselt ist, in einem seiner ersten Spiele gesehen“, erzählte Keller der „Mittelbayerischen Zeitung“ im Interview. „Ich habe mir daraufhin erlaubt, beim Clubverantwortlichen anzurufen, ob Haaland vielleicht für eine Leihe in Frage käme. Der hat dann laut gelacht. Aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.