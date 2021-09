2. Liga : Regensburg trotz Remis vorn - Hannover und Heidenheim siegen

Zweitliga-Tabellenführer Jahn Regensburg muss sich in Düsseldorf mit einem Remis begnügen. Auswärtssiege gelingen Hannover und Heidenheim.

Frankfurt am Main | Jahn Regensburg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga vorn. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic blieb am 7. Spieltag beim 1:1 (1:1) gegen Fortuna Düsseldorf zwar auch im dritten Spiel in Folge sieglos, behauptete aber dennoch die Tabellenspitze vor dem 1. FC Nürnberg, der am Freitagabend Hansa Rostock mit 1:0 bezwang. Hannover 96, das f...

