12. Spieltag : Remis in Mainz: Köln vermasselt dem FSV einen Europacupplatz

Ein Remis, das keinem hilft: Der FSV Mainz 05 verpasst durch das Heim-Unentschieden gegen den 1. FC Köln den Sprung auf einen Europacupplatz. Bei den Kölnern fällt die Abschlussschwäche auf.

Mainz | Der 1. FC Köln hat dem FSV Mainz 05 den Sprung auf einen Europacupplatz vermasselt. Zum Abschluss des 12. Spieltages in der Fußball-Bundesliga kamen die Rheinländer in Mainz zu einem 1:1 (0:1). Jonathan Burkardt hatte die Gastgeber in der 41. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung gebracht. Kurz nach der Pause markierte Salih Öczan (47...

