Leverkusener Sportdirektor : Rolfes: Müssen „Ausbildung der Spieler zwingend verbessern“

Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes sieht Nachholbedarf bei der Ausbildung von Nachwuchsfußballern in Deutschland.

Leverkusen | „Wir brauchten nicht erst diese Europameisterschaft, um zu erkennen, dass wir in Deutschland die Ausbildung der Spieler zwingend verbessern müssen“, sagte Rolfes der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“. „Ein ganz elementarer Bestandteil unseres Nachwuchsleistungszentrums in Leverkusen ist dabei die Trainerakademie. Denn Talententwicklung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.