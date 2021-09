Champions League : Rose über Tormaschine Haaland: Hat „noch Potenzial“

Er trifft und trifft und trifft. Europas Top-Clubs sollen ganz scharf auf Champions-League-Torschützenkönig Haaland sein. BVB-Trainer Rose sieht seinen Torjäger noch längst nicht am Limit.

Dortmund | 65 Tore in 65 Spielen - Tormaschine Erling Haaland ist so etwas wie die Lebensversicherung für Borussia Dortmund. Kassiert der BVB noch so viele Gegentore, so können sich die Dortmunder doch auf Haaland im Sturm verlassen. Erst beim 4:3-Spektakel bei Bayer Leverkusen mit dreimaligem Rückstand für Dortmund traf der Champions-League-Torschützenkönig ...

