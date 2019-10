Rote Karte gegen Estland : Nationalspieler Emre Can stellt mit Platzverweis Rekord ein

Beim Spiel der DFB-Elf gegen Estland ist Emre Can vom Platz geflogen. Can hat damit einen Rekord eingestellt.

von Christian Ströhl

13. Oktober 2019, 21:36 Uhr

Tallin | Ein ungenauer Pass von Niklas Süle auf Emre Can, der Spieler von Juventus Turin grätscht dem Ball hinterher, trifft einen Esten und Schiedsrichter Georgi Kabakov zeigt die rote Karte. Can fliegt vom Platz – und zwar historisch früh. Denn mit seiner roten Karte hat der deutsche Nationalspieler einen unrühmlichen Rekord der DFB-Elf eingestellt.

Can ist in der 14. Minute vom Platz gestellt worden. Damit hat er den "Rekord" von Robert Huth (Rote Karte beim 4:1-Testspielsieg in Nordirland in der 15. Minute ) aus dem Jahr 2005 eingestellt. Der 25-Jährige hat damit unfreiwillig Geschichte geschrieben. Nie hatte in der deutschen Länderspielhistorie ein deutscher Akteur früher einen Platzverweis kassiert.