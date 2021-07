2. Liga : Rückkehrer Zieler neue Nummer eins bei Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 geht mit Rückkehrer Ron-Robert Zieler als neue Nummer eins in die kommende Saison.

Hannover | „Ron wird im Tor stehen. Am Ende hat der Gesamteindruck entschieden“, sagte der neue 96-Coach Jan Zimmermann. Zieler tritt damit die Nachfolge von Michael Esser an, der zum VfL Bochum gewechselt war. Der 32 Jahre alte Ex-Nationalspieler war in der vergangenen Saison an den 1. FC Köln ausgeliehen. Für Martin Hansen bleibt so wieder nur der Platz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.