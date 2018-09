Applaus von den Rängen : Rührende Geste von Neymar: Trikot für jungen Flitzer

Durch seine Schwalben macht Fußballstar Neymar Negativschlagzeilen. Nun jedoch erhielt er Anerkennung von allen Seiten.

von Kim Patrick von Harling

24. September 2018, 08:07 Uhr

Rennes | Es läuft bereits die Nachspielzeit in der Partie Stade Rennes gegen Paris Saint-Germain in der französischen Fußball-Liga Ligue 1. Der brasilianische Star Neymar wird vom deutschen PSG-Trainer Thomas Tuchel ausgewechselt. Ein Junge nutzt die Chance und flitzt auf den Rasen, direkt in die Arme seines Idols. Und wie reagiert dieser? Er nimmt den von seinen Emotionen überwältigten Jungen in seine Arme.

Als gleich vier Ordner mit ordentlich Verspätung auf die beiden zuliefen, signalisierte Neymar: Hier ist kein Einschreiten erforderlich. Kurz bevor der Brasilianer das Feld verließ, zog er sich sein Trikot aus und schenkte es seinem Fan. Dieser brach in Tränen aus und wurde von den Ordnern vom Rasen begleitet – eine schöne Geste, die auch bei den Zuschauern im Stadion Anerkennung erhielt.