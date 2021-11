Umworbener Nationalspieler : Salzburgs Adeyemi: Keine Deadline für einen Wechsel

Der von mehreren Top-Clubs umworbene deutsche Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi will die Saison bei Red Bull Salzburg zu Ende spielen.

Kleßheim | „Mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, nur das ist alles, was für mich zählt“, sagte der U21-Europameister am Samstagabend beim TV-Sender Sky Sport Austria. „Mir steht gerade rot und weiß ganz gut. Ich fühle mich hier wohl und genieße den Moment. Mein Kopf ist immer noch hier, und eine Deadline gibt es auf jed...

