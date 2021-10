Interview mit RB-Coach : Salzburgs Rekord-Trainer Jaissle: „Habe keinen Karriereplan“

Wenn Salzburg den VfL Wolfsburg in der Königsklasse empfängt, dürfte vor allem Adeyemi im Fokus stehen. Doch neben dem begehrten Stürmer sorgte zuletzt auch Salzburgs deutscher Trainer für Schlagzeilen.

Kleßheim | Als erster Trainer in Österreichs Fußball-Bundesliga konnte Matthias Jaissle seine ersten zehn Spiele gewinnen. Zudem ist der gebürtige Schwabe in der Champions League mit Red Bull Salzburg noch unbesiegt. Vor dem Königsklassen-Duell mit dem VfL Wolfsburg am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) spricht er im Interview der Deutschen Presse-Agentur über die RB-...

