Fußball-EM : Schweiz bejubelt historischen Coup gegen Frankreich

Was für ein Achtelfinale. Die Schweiz führt gegen den Weltmeister, liegt dann zurück und erzwingt noch die Verlängerung. Nach dem Nervenkrimi im Elfmeterschießen ist der Jubel grenzenlos.

Arena Nationala | Als seine ausgelassen jubelnden Mitspieler schon zu den Fans in der Kurve rannten, entschied sich Granit Xhaka für die andere Richtung. Der erste Weg des im packenden Achtelfinale von Bukarest überragenden Schweizer Kapitäns führte direkt in die Arme von Trainer Vladimir Petkovic. „Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte der 28-Jährige spät am Abe...

