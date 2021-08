Über Leistung bei Hertha BSC : Serdar will zurück in Nationalmannschaft

Suat Serdar hat den Bundesligaabstieg mit dem FC Schalke 04 abgehakt und will sich durch Leistung bei Hertha BSC bei Bundestrainer Hansi Flick empfehlen.

Berlin | „Ich möchte mich erst mal im Club beweisen. Aber ich bin optimistisch, dass ich wieder in den Kreis der Nationalmannschaft kommen kann“, sagte der 24-Jährige in einem „Kicker“-Interview. Der Mittelfeldspieler bestritt bislang vier Länderspiele, zuletzt bot ihn Ex-Bundestrainer Joachim Löw beim 1:1 gegen Spanien in der Nations League im September 2020 ...

