Champions League : Sieg alternativlos: Brügge nächstes Druck-Spiel für Leipzig

Mehr als Gruppenplatz drei ist für Leipzig in der Champions League wohl nicht drin. Damit es dafür reicht, muss Brügge geschlagen werden. Das Selbstvertrauen dafür hat das Team wieder.

Leipzig | Kaum ist der Rausch aus dem Bundesliga-Spektakel gegen Hertha BSC leicht abgeklungen, steht für RB Leipzig in der Champions League das nächste Druck-Spiel an. Ein Sieg gegen den FC Brügge ist praktisch alternativlos, wollen die Leipziger nicht sogar schon um den Trostpreis Europa League zittern müssen. „Jetzt heißt es, Brügge zu schlagen. Etwas and...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.