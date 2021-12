2. Liga : Sieg gegen Kiel: Nürnberg gelingt die Geisterspiel-Rückkehr

Vor wieder leeren Zuschauerrängen hat der 1.

Nürnberg | FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga sein letztes Heimspiel des Jahres gegen Holstein Kiel gewonnen. Die Franken fanden beim 2:1 (1:0) dank der Stürmertore von Manuel Schäffler (6. Minute) und Erik Shuranov (62.) gut zurück in den wegen hoher Corona-Zahlen in Bayern erneut verordneten Geisterspielbetrieb. „Es ist traurig“, sagte Nürnbergs Tr...

