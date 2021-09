Hintergrund : So funktioniert die Conference League

Was verbindet José Mourinho mit dem Affenfelsen von Gibraltar? Beide gehören zu den Attraktionen der Conference League. Mit AS Rom würde Mourinho lieber in der Königsklasse spielen. Für andere ist der Europacup-Start ein historischer Erfolg.

Berlin | Reine Geldmacherei. Inflation der Wettbewerbe. Die Kritik an der neuen Conference League war groß, als die UEFA die Wiedereinführung des dritten Fußball-Europacups vor drei Jahren beschloss. Vor dem Start in die erste Gruppenphase sind die Stimmen nun differenzierter. Wer dabei sein darf, kann sich durchaus auf attraktive sportliche Duelle freuen. ...

