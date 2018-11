Champions League Kompakt : Skandal-Elfmeter in Manchester, Hoffenheim rettet sich in letzter Sekunde

Während Bayern München einen glanzlosen Sieg eingefahren hat, schrammt Hoffenheim am Champions-League-Aus vorbei.

von Kim Patrick von Harling

07. November 2018, 23:08 Uhr

Hamburg | Ergebnisse des Abends

Gruppe E

FC Bayern München - AEK Athen 2:0 (1:0)

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam 1:1 (1:0)

Gruppe F

Manchester City - Schachtar Donezk 6:0 (2:0)

Olympique Lyon - TSG Hoffenheim 2:2 (2:0)

Gruppe G

ZSKA Moskau - AS Rom 1:2 (0:1)

Viktoria Pilsen - Real Madrid 0:5 (0:4)

Gruppe H

FC Valencia - Young Boys Bern 3:1 (2:1)

Juventus Turin - Manchester United 1:2 (0:0)

Szene des Abends

Und wieder stellt sich die Frage: Welchen Mehrwert hat ein Spiel von der Anwesenheit der Torlinienrichter? Wenn man sich das Spiel zwischen Manchester City und Schachtar Donezk anschaute, ist diese Frage mit "keinen" zu beantworten. Als Raheem Sterling im Strafraum der Ukrainer eindrang und dort ohne Fremdeinwirkung in den Boden trat, entschied Schiedsrichter Viktor Kassai auf Elfmeter. Schachtar-Spieler Mykola Matvienko hätte Sterling von hinten umgetreten, doch dieser stand bei der Aktion einen Meter von Sterling entfernt. Zwar hatte Kassai nicht die beste Sicht auf das Geschehen, der Torlinienrichter hätte jedoch zwingend eingreifen müssen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gabriel Jesus zum 2:0.

So liefen die Partien vom Dienstagabend

Spieler des Abends



dpa/Michal Kamaryt

Er wurde von den spanischen Medien harsch kritisiert in den vergangenen Wochen: Toni Kroos. Doch am Mittwochabend überzeugte der deutsche Nationalspieler auf ganzer Linie. Während des 5:0-Kantersieges von Real Madrid bei Viktoria Pilsen markierte Kroos ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Auch sein Teamkollege Karim Benzema schoss sich den Liga-Frust von der Brust: Der Franzose traf doppelt und gab die Torvorlage zum zwischenzeitlichen 4:0 von Gareth Bale.

Tor des Abends

Als Leonardo Bonucci von Juventus Turin in der 65. Minute seinen Teamkollegen Cristiano Ronaldo mit einem langen Ball auf die Reise schickte, machte dieser kurzen Prozess: Per Direktabnahme traf der Portugiese zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen seinen alten Klub Manchester United. So treffen nur die besten Fußballer der Welt den Ball.

Der Tweet des Abends



Nein, überzeugend war der 2:0-Sieg des FC Bayern München gegen den Außenseiter AEK Athen nicht. Anders gesagt: Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac knüpfte da an, wo sie in der Bundesliga beim 1:1 gegen den SC Freiburg aufgehört hatte. Traditionell sieht man dem FCB-Präsidenten Uli Hoeneß sofort an, welche Laune er gerade hat. Das Fußball-Satire-Magazin "Wumms" nahm das zum Anlass, um eine Farbkarte anzufertigen, mit der man die Stimmungslage von Hoeneß anhand seiner Gesichtsfarbe abgleichen konnte. Während des Spiels dürfte diese in die Kategorie "Dusel-Siege" gefallen sein.

Die Stimmen zu den deutschen Spielen

Ermin Bicakcic (TSG Hoffenheim): "Wenn du 0:2 hinten liegst, bleibt dir nichts anderes übrig, da musst du Vollgas geben. Es war ein starker Kampf von uns."

Kevin Vogt (TSG Hoffenheim): "Wie wir hier mit zehn Mann wiederkommen, da bin ich schon stolz auf die Truppe. Eine Riesen-Moral."

Robert Lewandowski (FC Bayern München): "Wir wussten, dass es nicht leicht werden würde, haben aber einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wir hatten das Spiel in den entscheidenden Situationen unter Kontrolle. So ein Sieg ist für das Selbstbewusstsein sehr wichtig."

Niko Kovac (Trainer, FC Bayern München): "Wir haben verdient gewonnen, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Es war kein Feuerwerk, aber wir haben zehn Punkte, es sieht gut aus. Aber gegen Dortmund müssen wir uns sicherlich steigern."