Champions League 2019/20 live : Inter Mailand gegen Borussia Dortmund live im TV und Livestream

So sehen Sie die Spiele der Champions League mit deutscher Beteiligung live im TV und Livestream am Mittwoch.

22. Oktober 2019, 05:43 Uhr

Hamburg | Durch den 1:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach hat Borussia Dortmund in der Bundesliga zurück in die Spur gefunden. Nun reisen die Schwarz-Gelben in der Champions League zu Inter Mailand. Angepfiffen wird die Partie am Mittwoch, 23. Oktober um 21 Uhr. So sehen Sie Inter Mailand gegen Borussia Dortmund live im TV und Livestream.

Gibt es die deutschen Spiele im Free-TV zu sehen?

Nein, die Rechte liegen bei den Pay-TV-Angeboten Sky und DAZN.

Inter - BVB live im TV und Livestream: Exklusiv auf Sky

Die Partie überträgt Sky exklusiv. Online gibt es die Partie Inter Mailand gegen Borussia Dortmund auf Sky Go zu sehen. DAZN steigt ab circa 23.30 Uhr mit den Highlights des 3. Spieltags am Mittwoch ein.

Ebenfalls am Mittwoch, 23. Oktober startet RB Leipzig in den 3. Spieltag der Champions League. Die Roten Bullen kamen jüngst nicht über ein 1:1 gegen den VfL Wolfsburg hinaus.

RB Leipzig - St. Petersburg im Livestream: In voller Länge auf DAZN

In der Champions League verlor RB Leipzig am letzten Spieltag überraschend mit 0:2 zu Hause gegen Olympique Lyon. Am Mittwoch, 23. Oktober empfängt Bundesligist Zenit St. Petersburg. So sehen Sie RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg live im TV und Livestream.

Anstoß der Begegnung ist um 18.55 Uhr. Der Online-Streamingdienst DAZN überträgt das Duell in voller Länge. Auf Sky läuft das Spiel RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg im Rahmen der Spieltagskonferenz.

Champions-League-Spieltag: Die Partien am Mittwoch

Gruppe E

RB Salzburg - SSC Neapel (21 Uhr, DAZN)

KRC Genk - FC Liverpool (21 Uhr, DAZN)

Gruppe F

Inter Mailand - Borussia Dortmund (21 Uhr, Sky)

Slavia Prag - FC Barcelona (21 Uhr, DAZN)

Gruppe G

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg (18.55 Uhr, DAZN)

Benfica Lissabon - Olympique Lyon (21 Uhr, DAZN)

Gruppe H

Ajax Amsterdam - FC Chelsea (18.55 Uhr, DAZN)

Lille OSC - FC Valencia (21 Uhr, DAZN)