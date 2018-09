Übertragungen im Überblick : So teilen sich Sky und DAZN die Spiele der Champions League

Der Pay-TV-Sender Sky und Streaminganbieter DAZN teilen sich die Übertragungen. Der Sendeplan für die Gruppenphase:

von dpa

18. September 2018, 10:27 Uhr

Hamburg | Der Pay-TV-Sender Sky und der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN haben sich auf die Aufteilung der Übertragungen der Partien aus der Gruppenphase der Fußball-Champions-League geeinigt. Beide Anbieter werden exklusiv jeweils zwölf Einzelspiele mit deutscher Beteiligung an den insgesamt sechs Spieltagen zeigen, teilten Sky und DAZN am Freitag mit.

Beim Pay-TV-Sender sind unter anderen fünf Spiele des deutschen Meisters FC Bayern und vier von Borussia Dortmund zu sehen. DAZN wird neben anderen Begegnungen vier des Vize-Meisters Schalke 04 und fünf der TSG 1899 Hoffenheim übertragen. Bei Sky werden innerhalb der Konferenz alle Partien der Königsklasse ausgestrahlt. Erstmals gibt es von dieser Saison an keinen deutschen Anbieter im Free-TV mehr. Bislang durfte auch das ZDF ein Spiel pro Runde präsentieren.

Bayern München hatte am Donnerstag bei der Auslosung der Gruppenphase in Monaco in der Gruppe E Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen zugeteilt bekommen. Die Schalker bekommen es in der Gruppe D mit Lokomotive Moskau, dem FC Porto und Galatasaray Istanbul zu tun. In der Gruppe A trifft der BVB auf den AS Monaco, Atlético Madrid und den FC Brügge. Neuling 1899 Hoffenheim spielt in der Gruppe F gegen Manchester City, Schachtjor Donezk und Olympique Lyon.

Hier sehen Sie, wie die Spiele in der Vorrunde verteilt sind: