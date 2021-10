Primera División : Spanischer Erstligist Levante trennt sich von Trainer Lopez

Der spanische Fußball-Erstligist UD Levante hat sich von Trainer Paco Lopez getrennt, teilte der Verein einen Tag nach der 0:1-Niederlage bei Aufsteiger RCD Mallorca mit.

Berlin | Unter dem 54 Jahre alten Lopez, der seit März 2018 im Amt war, war Levante in den ersten acht Saisonspielen sieglos geblieben. Mit vier Punkten steht der Club auf Abstiegsrang 18. Das Aus von Lopez ist die erste Trainerentlassung in der aktuellen Saison der spanischen Liga. In der Vorsaison hatte Lopez sein Team noch erstmals ins Halbfinale der Cop...

