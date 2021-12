FSV Mainz 05 : Sportdirektor Martin Schmidt vor Vertragsverlängerung

Der Vertrag von Sportdirektor Martin Schmidt bei Bundesligist FSV Mainz 05 soll in naher Zukunft verlängert werden.

Frankfurt am Main | Dies sagte Sportvorstand Christian Heidel in einer Medienrunde. „Alle, die Martin mögen, müssen sich keine Gedanken machen“, sagte Heidel. Man sei sich in allen Punkten einig. Die Rollenverteilung beschrieb der Vorstand so: „Wenn es ums Sportliche geht, dann ist in aller Regel Martin am Zug.“ Der 54 Jahre alte Schmidt übernahm zum Jahresanfang d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.