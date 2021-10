2. Liga : St. Pauli nun Spitzenreiter - Terodde stellt Torrekord ein

Der FC St.

Gelsenkirchen | Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Hamburger gewannen daheim 3:0 (1:0) gegen Dynamo Dresden und zogen am neunten Spieltag an Jahn Regensburg vorbei. Die Regensburger hatten am Samstag zu Hause 2:2 gegen den Karlsruher SC gespielt. Dritter ist der SC Paderborn vor dem FC Schalke 04, der einen 3:0 (1:0)-Heim...

