2. Liga : Starker Ducksch-Einstand bei Werder: Sieg gegen Hansa

Neuzugang Marvin Ducksch hat Werder Bremen gleich in seinem ersten Spiel den ersten Heimsieg in der 2.

Bremen | Fußball-Bundesliga beschert. Der 27-Jährige erzielte beim 3:0 (1:0) gegen Hansa Rostock die ersten beiden Treffer. Der bisherige Stürmer von Hannover 96 traf per Handelfmeter in der 39. Minute und legte in der 53. Minute nach. In der Nachspielzeit machte Nicolai Rapp den Endstand perfekt. Bundesliga-Absteiger Werder schob sich damit auf den siebten...

