Premier League : Steven Gerrard ist neuer Trainer von Aston Villa

Steven Gerrard ist neuer Trainer des englischen Premier-League-Clubs Aston Villa.

London | Der Ex-Kapitän des FC Liverpool war in der vergangenen Saison mit den Glasgow Rangers ungeschlagen schottischer Fußball-Meister geworden und tritt die Nachfolge des am Sonntag beurlaubten Dean Smith an. Das teilte der Verein mit. Aston Villa hatte zuletzt fünf Niederlagen in Serie kassiert und liegt nach elf Spieltagen mit nur zehn Punkten auf Tabelle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.