Bundesliga : Sturz mit E-Roller: Eintracht-Trainer bricht sich Jochbein

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich bei einem Sturz mit einem E-Roller das Jochbein gebrochen.

Frankfurt am Main | Der 47 Jahre alte Österreicher wurde am Sonntag operiert und fehlte daher beim Training des hessischen Fußball-Bundesligisten, wie der Verein mitteilte. „Leider war ich einen kleinen Moment unaufmerksam und bin unglücklich gestürzt. Zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert. Das Gesicht ist geschwollen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung“, sagte ...

