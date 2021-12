Ehemaliger Nationalspieler : „Tolle Chance“: Brdaric trainiert Club in Albanien

Als Spieler trat Thomas Brdaric im Champions-League-Finale gegen Real Madrid an. Heute trainiert er einen albanischen Erstligisten. In der ersten Saison führte er KF Vllaznia zum Pokalsieg - jetzt soll die Meisterschaft her.

Shkodër | Thomas Brdaric sitzt in der albanischen Hauptstadt Tirana und feiert den Erfolg seiner Mannschaft mit Sushi. „Nach einem Sieg schmeckt das Essen umso besser“, sagt er der Deutschen Presse-Agantur. Am Tag zuvor gewann sein Team KF Vllaznia in der Kategoria Superiore gegen KF Skënderbeu mit 2:0. Seit 2020 trainiert der 46-Jährige den Erstligisten ...

