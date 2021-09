Premier League : Torwart Bernd Leno bangt um Stammplatz beim FC Arsenal

Der deutsche Fußball-Torhüter Bernd Leno muss um seinen Stammplatz beim FC Arsenal zittern.

London | Bereits zum zweiten Mal in Serie stand der 29 Jahre alte Keeper in der Premier League nicht in der Startelf der Gunners. Trainer Mikel Arteta setzte für das Auswärtsspiel beim FC Burnley im Tor - wie schon bei Arsenals 1:0-Erfolg gegen Norwich City vor einer Woche - auf Neuzugang Aaron Ramsdale, der im Sommer von Absteiger Sheffield United zu den L...

