Premier League : Tottenham-Trainer Conte bestätigt 13 Corona-Fälle im Verein

Trainer Antonio Conte hat mehrere Corona-Fälle beim Premier-League-Verein Tottenham Hotspur bestätigt.

London | Wie Conte mitteilte, wurden acht Spurs-Spieler und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Um wen es sich handelt, wurde nicht bekannt. Die Partie in der Conference League gegen Stades Rennes soll trotzdem wie geplant stattfinden. Dass auch das Premier-League-Match in Brighton am Sonntag stattfindet, war nach BBC-Informationen zunäch...

