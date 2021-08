Bundesliga : US-Duell am Seitenrand: Marsch fordert VfB-Trainer Matarazzo

Zum ersten Mal treffen in der Fußball-Bundesliga zwei US-Trainer aufeinander: Jesse Marsch fordert mit RB Leipzig seinen Landsmann Pellegrino Matarazzo und den VfB Stuttgart heraus. Beide eint die Liebe für „Soccer“ - aber ihre Geschichten sind unterschiedlich.

Leipzig | Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte Jesse Marsch seinen Landsmann Pellegrino Matarazzo beinahe nicht erkannt. Damals standen sie noch in der zweiten Reihe, Matarazzo arbeitete als Co-Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim, Marsch war Assistent von Chefcoach Ralf Rangnick bei RB Leipzig. Als die beiden Clubs in der Fußball-Bundesliga aufeinand...

