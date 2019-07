Drei Fußball-Endspiele am Sonntag : US-Star Megan Rapinoe kritisiert Fifa: "Es ist eine furchtbare Idee"

Super-Fußball-Sonntag: Gleich drei Endspiele finden an einem Tag statt. US-Star Rapinoe findet das nicht wertschätzend.

von Alexander Barklage

07. Juli 2019, 15:06 Uhr

Lyon/Rio de Janeiro/Chicago | Fußball-Fans dürfen sich freuen. Am Sonntag finden gleich drei Endspiele von internationalen Fußballturnieren statt. Für US-Superstar Megan Rapinoe, die mit ihrem Team am Sonntag, 17 Uhr, das WM-Finale gegen die Niederlande bestreiten wird, ist dieses Szenario eine "furchtbare Idee".

Den Anfang des "Super-Fußball-Sonntag" machen die Frauen. Um 17 Uhr findet das Finale der Frauen-WM zwischen Titelverteidiger USA und den Niederlanden in Lyon statt. In Rio de Janeiro geht dann ab 22.30 Uhr das Endspiel der Südamerikera-Meisterschaft der Copa America zwischen Brasilien und Peru über die Bühne. In der Nacht zu Montag (2.30 Uhr) geht es beim Gold Cup zwischen den USA und Mexiko (Nord- und Mittelamerika-Meisterschaft) um den Titel im Soldier Field von Chicago.

"Es ist eine furchtbare Idee, alles auf einen Tag zu legen. Es fühlt sich nicht an, als würde die Fifa die Frauen gleichermaßen respektieren", sagte Rapinoe (17 Uhr live auf ZDF/DAZN).

In einer Erklärung gegenüber der "New York Times" erklärte Victor Montagliani, der Präsident des Concacaf-Verband (Nord- und Mittelamerikanischer Fußballverband), dass der Termin tatsächlich sehr unglücklich sei. Die Fifa stellte jedoch klar, dass mehr Aufmerksamkeit auf den Fußball als Ganzes gelenkt werden würde. "Die Planung der verschiedenen Veranstaltungen durchlief einen umfassenden Beratungsprozess, an dem alle wichtigen Interessengruppen beteiligt waren und der verschiedene Aspekte der internationalen Spielkalender für Frauen und Männer berücksichtigte", heißt es in der Stellungnahme der Fifa.













Rapinoe legte aber noch einmal nach: "Es ist so beunruhigend für mich, dass die Frauen-Weltmeisterschaft nicht ihren eigenen Tag hat, an dem diese großartigen Athleten und ihre Arbeit und Leistung hervorgehoben werden."