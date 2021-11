Premier League : Übernahme von Newcastle United: Trophäen fürs Regime?

Die Übernahme des englischen Fußballvereins Newcastle United durch eine saudische Investorengruppe lässt die Fans des Premier-League-Clubs von Titeln träumen. Den umstrittenen Investoren geht es aber auch um Imagegewinn und Macht.

London | An die letzte Trophäe von Newcastle United erinnern sich nur noch ältere Fußballfans. 1955 holten die Magpies den englischen FA Cup. Seine vierte und bislang letzte Meisterschaft in England gewann der Verein 1927. Trotzdem waren im Oktober am Stadion St James' Park Szenen zu beobachten, die einer Meisterfeier glichen. Tausende Fans feierten ausgela...

