Transfers : Union Berlin holt Stürmer Awoniyi vom FC Liverpool zurück

Angreifer Taiwo Awoniyi ist zurück beim 1.

Berlin | FC Union Berlin. Der Fußball-Bundesligist bestätigte die Verpflichtung des Nigerianers, der am 12. August 24 Jahre alt wird, vom FC Liverpool. Awoniyi hatte in der vergangenen Saison bereits für den Club aus Köpenick gespielt, als die Unioner den Mittelstürmer von Liverpool ausgeliehen hatten. Über die Modalitäten machten beide Vereine nun keine An...

