Conference League : Union Berlin mit Rotation zum Sieg gegen Haifa

Union Berlin hat den ersten Sieg in der Gruppenphase der Conference League geschafft. Die Eisernen überzeugen gegen den israelischen Meister Maccabi Haifa trotz mehrerer Wechsel in der Startformation.

Berlin | Union Berlin und Europa - da wird langsam was draus. Dank seines treffsicheren B-Sturms ist der Fußball-Bundesligist in der Conference League wie von Trainer Urs Fischer gefordert „auch mit Punkten in der Tabelle angekommen“. Andreas Voglsammer (33. Minute), Kevin Behrens (48.) und der diesmal als Joker eingesetzte Taiwo Awoniyi (77.) erzielten am ...

