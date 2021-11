Bundesliga : Union-Sprecher zur 2G-Debatte: „Man muss es klar trennen“

In der Debatte um den Vorstoß der Länderchefs für ein Spielverbot für ungeimpfte Fußballprofis hat der Kommunikationschef von Union Berlin auf die aktuell gültigen Richtlinien verwiesen.

Berlin | „Man muss es klar trennen, es sind ja auch unterschiedliche Dinge“, sagte Christian Arbeit im ZDF-„Morgenmagazin“. Es sei am Ende so, dass im Freizeitbereich „für alle, ob wir ins Konzert gehen, ins Theater, ob wir in ein Restaurant essen gehen, andere Bedingungen gelten als für Menschen, die ihren Beruf ausüben“. Insofern sei das „keine große Über...

