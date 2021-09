Conference League : Union-Trainer nimmt Kruse vor Prag-Spiel in die Pflicht

Union Berlins Trainer Urs Fischer erwartet im ersten Gruppenspiel der Conference League bei Slavia Prag von Max Kruse wieder eine Leistungssteigerung.

Berlin | „Natürlich, wenn er beginnt, muss er das wieder abrufen, was er in der Vergangenheit abgerufen hat“, sagte Fischer über den 33 Jahre alten Angreifer bei der Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten in der Sinobo Arena in Prag. Offensivstar Kruse hatte bei der Nullnummer gegen den FC Augsburg zuvor am Samstag nicht überzeugen können. „Es ...

