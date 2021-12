Bundesliga am Freitag : Union gegen RB: Der Druck ist bei Leipzig

Sie stehen vor dem deutschen Vizemeister. Das soll auch nach dem Duell am Freitagabend in Köpenick so bleiben. Bei einem Sieg würde Union Berlin sogar zunächst für eine Nacht auf Platz vier klettern.

Berlin | In der Fußball-Bundesliga bestreiten der 1. FC Union Berlin und RB Leipzig an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) das Abendspiel. 13 500 Besucher hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport für diese Partie unter 2G-Bedingungen genehmigt. Ausgangslage: In der Tabelle liegt Union auf Rang sechs, Leipzig auf Platz acht. Am vergangenen Wochenende mussten ...

