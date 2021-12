SC Freiburg : Vertragsgespräche mit Streich: Finanzielles nebensächlich

Laut Jochen Saier, Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, spielt bei den anstehenden Vertragsgesprächen mit Christian Streich im Januar der finanzielle Aspekt keine große Rolle.

Freiburg im Breisgau | „Es geht eher um das Gefühl, das man hat zu dem Projekt. Was wir alle anschieben müssen mit voller Power. Ob dieses Feuer da ist, ob er Lust drauf hat“, sagte Saier dem Streamingdienst DAZN am Rande des Spiels gegen Bayer Leverkusen. Streich, der Ende November seine 300. Partie in der 1. Liga für Freiburg absolvierte, hatte zuletzt schon betont, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.