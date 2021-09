Neuer Nationaltrainer : Vertragsunterzeichnung am Montag: Kuntz geht in die Türkei

U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz wird türkischer Nationaltrainer. Der 58-Jährige soll am Montag in Istanbul den Vertrag als Nachfolger von Senol Günes unterschreiben.

Frankfurt am Main | Der Wechsel von U21-Erfolgstrainer Stefan Kuntz zur türkischen Fußball-Nationalmannschaft ist perfekt. Der Vorstand des türkischen Verbands TFF habe sich mit Kuntz geeinigt, teilte der TFF am Sonntag mit. Die offizielle Vertragsunterzeichnung solle am Montag in Istanbul stattfinden, hieß es in der Mitteilung weiter. Zuvor hatte Hamit Altintop, lang...

