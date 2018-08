2. Bundesliga : VfL Bochum feiert ersten Saisonsieg

Nach der Auftaktpleite gegen Köln rehabilitiert sich Bochum durch den Erfolg an der Wedau. Der MSV bleibt punktlos.

von dpa

11. August 2018, 15:05 Uhr

Duisburg | Der VfL Bochum hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gegen den MSV Duisburg mit 2:0 (0:0). Vor 20 541 Zuschauern in Duisburg waren Sidney Sam (55. Minute) und Silvere Ganvoula (64.) für Bochum erfolgreich. Nach einer Roten Karte gegen Sam (67./Tätlichkeit) war der VfL in Unterzahl. Der MSV wartet nach dem zweiten Spieltag weiter auf seinen ersten Punktgewinn.

Im West-Derby war Duisburg die aktivere Mannschaft und überzeugte mit ansprechenden Kombinationen. Im Abschluss fehlte jedoch die Präzision. Einen Schuss von Lukas Fröde (17.) parierte VfL-Keeper Manuel Riemann, ehe Borys Taschtschi (25.) das Bochumer Tor verfehlte. Die Gäste setzten vielfach auf Standardsituationen und nutzten durch Sam einen Freistoß aus 17 Metern zur Führung.

Die Hausherren erhöhten nach dem 0:1 das Tempo, blieben offensiv aber harmlos. Bochum machte es eine Woche nach der Niederlage gegen Köln (0:2) beim Saisonauftakt besser und traf durch den eingewechselten Ganvoula zum Endstand.