Bundesliga : VfL Wolfsburg erneut für mehrere Wochen ohne Admir Mehmedi

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bis zum Ende des Jahres auf den Schweizer Admir Mehmedi verzichten.

Wolfsburg | „Admir hat sich wieder verletzt. Es ist wieder eine muskuläre Geschichte. Er wird bis zur Winterpause ausfallen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Der 30 Jahre alte Schweizer spielt seit Januar 2018 in Wolfsburg, kam in der laufenden Bundesliga-Saison ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.