DFL : Vier Bundesliga-Spiele an einem März-Sonntag angesetzt

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat mit einer ungewöhnlichen Änderung des Spielplans auf die üppige deutsche Beteiligung an der Europa League reagiert.

Frankfurt am Main | Am 26. Spieltag werden gleich vier Partien am Sonntag angesetzt, damit Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nach ihren Partien in der Europa League genug Regenerationszeit bekommen. Üblich sind zwei oder maximal drei Sonntagsspiele. Diesmal spielt Leverkusen gegen Köln (15.30 Uhr), Dortmund gegen Bielefeld und Frankf...

