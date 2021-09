Frauen-Nationalmannschaft : Voss-Tecklenburg: Jede Einzelne verdient Support

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich bitterlich über das mangelnde Interesse an den WM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußballerinnen und über die Anstoßzeiten beklagt.

Cottbus | „Jede einzelne verdient support. Die Spielerinnen sind hoch motiviert und hochprofessionell. Wir spielen für die, die da sind. Wir spielen für die, die am Fernseher sind und für die, die kein Interesse haben, spielen wir auch“, sagte 53-jährige Bundestrainerin vor der Partie der DFB-Auswahl gegen Bulgarien am Samstag (16.05 Uhr/ARD) in Cottbus. Dor...

