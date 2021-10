Fußball-Bundestrainerin : Voss-Tecklenburg rät Vereinen: „Holt euch Frauen ins Team“

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich vehement für mehr weibliche Präsenz in Clubs der Männer-Profiligen und Spitzenpositionen der Fußballverbände ausgesprochen.

Essen | „Ich rate jedem Verein: Holt euch Frauen ins Team“, sagte die 53-Jährige vor dem WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Israel am heutigen Dienstag in Essen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Fußball sei „noch sehr in sich männerorientiert“, sagte Voss-Tecklenburg. „Ich kann aber nur jedem Verein, jedem Sportdirektor rate...

