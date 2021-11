2. Liga : Weitere vier Spieler zurück im Training des SV Sandhausen

Nach dem schweren Corona-Ausbruch beim SV Sandhausen nähert sich der Trainingsbetrieb des Fußball-Zweitligisten wieder dem Normalzustand an.

Sandhausen | Weitere vier Spieler sowie drei Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams dürfen ab sofort wieder am Training teilnehmen, wie der SVS mitteilte. Bereits am Dienstag hatte ein Quintett nach zuvor ebenfalls negativen PCR-Tests wieder ins Training einsteigen können. Dennoch fehlen den Kurpfälzern derzeit noch sechs Profis, die weiter in Quarantäne sind. ...

