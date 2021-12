VfL-Geschäftsführer übt Kritik : Welling: Rassismus ist „gesamtgesellschaftliches Problem“

Der Osnabrücker Geschäftsführer Michael Welling hat den rassistischen Vorfall während des Drittliga-Spiels zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück als Problem der gesamten Gesellschaft und nicht bloß des Fußballs eingeordnet.

Osnabrück | Weil der Osnabrücker Angreifer Aaron Opoku von einem Duisburger Zuschauer angefeindet worden war, wurde zum ersten Mal in den ersten drei deutschen Profiligen eine Partie wegen Rassismus zunächst in der 35. Minute unter- und kurz darauf sogar komplett abgebrochen. „Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle gar nicht über den VfL Osnabrück oder den ...

