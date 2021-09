Fußball-Europameister : Wembley-Helden von 1996 feiern mit Edelfan Becker und Löw

Alexander Hassenstein/DFB via Getty Images Europe/dpa

Es ist ein großes Wiedersehen mit Anekdoten und Erinnerungen. Die Europameister von 1996 treffen sich im Europapark. Berti Vogts ist gerührt. Kapitän Klinsmann witzelt über Golden-Goal-Schütze Bierhoff.

Rust | Bis weit in die Nacht schwelgten die Wembley-Helden um Kapitän Jürgen Klinsmann und den einstigen Feuerkopf Matthias Sammer in EM-Erinnerungen - und über die Leinwand flimmerte natürlich auch nochmal das entscheidende Golden Goal von Oliver Bierhoff. „Der Chef hat eine geniale Idee gehabt, dass er den Oliver einwechselt, was wir alle nicht verstand...

