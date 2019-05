Sportdirektor Marcel Schäfer im Interview : Zehn Jahre Wolfsburger Meisterschaft: "Wir waren ein eingeschworener Haufen"

2009 wurde der VfL Wolfsburg sensationell Deutscher Meister. Marcel Schäfer erinnert sich an eine unglaubliche Reise.

von Alexander Barklage

23. Mai 2019, 06:14 Uhr

Wolfsburg | Er ist beim VfL Wolfsburg eine lebende Legende: Marcel Schäfer. Der 34-Jährige trug in zehn Jahren bei den Niedersachsen 256 Mal das Trikot des VfL und erzielte dabei 13 Tore. Mit dem Werksklub gewann er 2015 den DFB-Pokal und vor genau zehn Jahren die erste und bis dato einzige Deutsche Meisterschaft.

Seit seinem Karriere-Ausklang in den USA ist Schäfer mittlerweile seit einem Jahr als Sportdirektor beim Bundesligisten tätig. Im Interview erinnert sich der neunfache Nationalspieler an außergewöhnliche Saison der damaligen Meistermannschaft von Felix Magath zurück.

Herr Schäfer, was kommt Ihnen heute als erstes in den Sinn, wenn Sie an die Meistersaison des VfL Wolfsburg 2008/2009 denken?

Marcel Schäfer: In allererster Linie, dass für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Dass wir damals rein sportlich gesehen etwas geschaffen haben, was es so in dieser Form für die Stadt Wolfsburg und den Verein noch nie gab. Bei der Meisterfeier waren mehr Leute in der Stadt als es Einwohner gab. Das war schon etwas Außergewöhnliches.

Welchen Anteil am überraschenden Erfolg des VfL hatte Trainer Felix Magath?

Wir können von uns als Mannschaft behaupten, dass wir am meisten von allen 18 Teams für den Titel investiert haben. Ich glaube es ist bekannt, dass man mit Felix Magath als Trainer hart für seine Ziele arbeiten muss (lacht). Ich möchte aber auch betonen, dass Magath uns den ganzen Rahmen gegeben hat, um erfolgreich zu sein und er bereits in der Winterpause das Ziel Meisterschaft ausgegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt waren wir auf Platz 9 und haben als Mannschaft noch nicht ansatzweise vom Ziel Meisterschaft geträumt. Felix Magath hat es täglich vorgelebt, was es heißt, für seine Ziele zu arbeiten. Er war der Vater des Erfolges.

Der VfL überzeugte in der Saison durch ein starkes Kollektiv, dennoch spielten sich die Offensivspieler besonders in den Vordergrund.



Definitiv. Wir hatten außergewöhnliche Spieler in unseren Reihen, allen voran das Trio Grafite, Edin Dzeko und Zvjezdan Misimovic muss man da nennen. Grafite und Dzeko halten immer noch den Bundesliga-Rekord für die meisten Tore eines Sturmduos in einer Saison (Grafite 28/Dzeko 26 Tore) und dazu der überragende Vorbereiter Misimovic. Wir als Mannschaft sind dann insgesamt einfach auch sehr, sehr viel gelaufen (lacht). Wir waren aber wie Sie schon andeuteten nicht nur als Kollektiv die beste Mannschaft der Saison, sondern wir waren auch die fitteste. Sicherlich waren wir individuell nicht das beste Team der Bundesliga, aber wir waren ein eingeschworener Haufen, weil wir an unsere Träume und Ziele geglaubt haben.

imago images / sportfotodienst

Denken Sie, auch Magath hat wirklich schon in der Winterpause angesichts des neunten Rangs fest an die Meisterschaft geglaubt?



Er hat es etwas allgemeiner formuliert. Felix Magath hat immer wieder den Mannschaftsrat mit ins Boot geholt und diesen gefragt, welche Ziele er hat. Wir waren damals auf Rang neun und die Übermannschaft Hoffenheim war klarer Tabellenführer. Magath fragte uns damals, was aus unserer Sicht diese Saison noch möglich ist. Wir antworteten, dass wir uns für die Europa-League qualifizieren wollen, was schon ein sehr ambitioniertes Ziel zu diesem Zeitpunkt war. Als er das hörte, schaute er uns an und sagte, dass sein Grund für einen Wechsel zum VfL war, dass er unbedingt Meister werden wolle. Mit jedem Sieg, den wir dann in der Rückrunde eingefahren haben, wuchs bei uns das Selbstvertrauen und der Trainer hat es im täglichen Training ständig vorgelebt für den Meistertitel zu arbeiten. Wir haben uns regelmäßig daran erinnert, wenn wir mal wieder gefühlt 90 Minuten durch den Wald gerannt sind. Und irgendwann haben wir dann auch dran geglaubt.

Wir haben uns nicht von unserem Ziel abbringen lassen, weil wir etwas Außergewöhnliches schaffen wollten.

Gab es für Sie abgesehen von dem überragenden 5:1 gegen die Bayern am 26. Spieltag ein Schlüsselerlebnis?



Es war alles in allem die Entwicklung als wir von Sieg zu Sieg geeilt sind (Anm. d. Red.: Zehn Siege in Folge). Als wir nach dem 5:1 gegen die Bayern tatsächlich auf Platz eins standen, haben wir wirklich daran geglaubt, es schaffen zu können. Was uns aber auch geprägt hat am Ende der Saison, war die schmerzvolle Niederlage am 31. Spieltag gegen den VfB Stuttgart (1:4). Danach hat sich die Mannschaft noch einmal zusammengesetzt und Einigkeit demonstriert. Zu diesem Zeitpunkt war schon bekannt, dass Magath am Ende der Saison beim VfL aufhört und zu Schalke 04 wechseln würde. Das hat uns alles aber nicht interessiert und waren nur Nebengeräusche, die uns nicht beeinflusst haben. Wir haben uns nicht von unserem Ziel abbringen lassen, weil wir etwas Außergewöhnliches schaffen wollten.

Neben den zehn Siegen am Stück in der Rückrunde (19. – 28. Spieltag) imponiert vor allem die überragende Heimbilanz des VfL in der Saison.

In der Tat. 17 Spiele, 16 Siege, 1 Remis – die Volkswagen Arena war eine Festung. Wir hatten in dieser Saison auch einfach das Gefühl und den Glauben: Wir gewinnen hier zuhause auf jeden Fall!

Sie haben bereits das Offensivtrio erwähnt, das in dieser Saison außergewöhnlich auftrumpfte. Trotzdem harmonierte das ganze Team inklusive Trainer perfekt. War das der Schlüssel zum Titel?

Ja, auf jeden Fall. Wir waren fast alle junge Spieler, die ehrgeizig waren und in ihrer Karriere den nächsten Schritt machen wollten. Der Trainer hat es einfach geschafft eine junge und erfolgreiche Mannschaft zusammenzustellen, die ihm und seiner Philosophie bedingungslos folgte. Wir hatten das beste Kollektiv und sind verdient Deutscher Meister geworden. Vor allem auch dank unseres Offensivtrios haben wir sehr attraktiven Fußball gespielt. Dadurch konnten wir auch ein wenig das Image der grauen Maus abstreifen und Sympathien in Fußball-Deutschland dazu gewinnen.

Wenn Sie einen Spieler nennen müssten, der Sie in dieser Saison ganz besonders beeindruckt hat...

Da ist ganz klar Andrea Barzagli zu nennen – auch wenn man sieht, wie seine Karriere später noch verlaufen ist. Ich habe als Linksverteidiger jedes Spiel direkt neben ihm gespielt und habe so viel von ihm und seiner großen Erfahrung profitiert. Ich habe selten so einen intelligenten Spieler in meinem Team gehabt und das hat er dann im Verlaufe seiner Karriere bei Juventus Turin auch weiterhin unter Beweis gestellt. Mich persönlich hat es sehr gefreut, dass er mit Juventus noch so erfolgreich war (Anm. d. Red.: Insgesamt gewann Barzagli acht Meistertitel in Italien).

Kommen wir nochmal zum Bayern-Spiel in der Rückrunde: Es war eine Vorführung und bis heute eine der schlimmsten Bundesliga-Niederlagen in der Geschichte des Rekordmeisters. Wie erinnern Sie diese Partie?



Wenn man über die Meisterschaft von 2009 redet, dann gibt es ein Spiel, das heraus sticht und das ist das 5:1 gegen Bayern. Und wenn man an ein bestimmtes Tor denkt, dann ist es dieses unglaubliche Hackentor von Grafite. Es ist wahrscheinlich das beste Tor der gesamten Wolfsburger Vereinsgeschichte. Ich möchte unsere Leistung von damals nicht schmälern, aber die erste Halbzeit war von uns gar nicht so gut, in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann in einen Rausch gespielt.

Nach dem Erfolg über Bayern stand der VfL ganz oben in der Tabelle. In den darauffolgenden Wochen setzte es noch zwei Auswärtsniederlagen in Cottbus und in Stuttgart. Gab es gen Ende der Saison Situationen, in denen die Mannschaft nochmal nervös wurde?

Nach der 1:4-Niederlage in Stuttgart hätte die Stimmung noch einmal kippen können, aber wir haben uns damals noch einmal eingeschworen. Druck haben wir aber nie verspürt, denn selbst ein zweiter Platz wäre die mit Abstand beste Saisonplatzierung der Vereinsgeschichte gewesen. Dennoch wollten wir uns es nicht mehr nehmen lassen, das ganz große Dinge zu drehen. Wir haben auch die große Euphorie rund um den Verein und in der Stadt in positive Energie umgemünzt.

Auf dem Weg zum Wolfsburger Rathaus hatten wir in unseren Autos, die uns in die Stadt kutschierten kein Bier dabei. Christian Gentner ist dann kurz mal ausgestiegen und hat uns dann schnell einen Sechserträger geholt. Damit waren wir die Einzigen im Team, die auf der Fahrt Alkohol zur Verfügung hatten.

Vor dem letzten Spieltag stand der VfL Wolfsburg mit zwei Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis auf Platz eins vor den Bayern. Verspürte die Mannschaft vor dem Anpfiff noch Druck?



Nein, wir haben die gute Ausgangsposition eher als Chance gesehen etwas Unglaubliches zu erreichen.

Richtig spannend wurde es am letzten Spieltag dann doch nicht mehr, weil der VfL Werder Bremen in der Anfangsphase überrollte und nach einer halben Stunde schon 3:0 führte. Was ging Ihnen unmittelbar nach dem Abpfiff durch den Kopf?

Kurz nach dem Abpfiff lagen Christian Gentner und ich uns in den Armen und wenige Sekunde später lagen Fans auf uns drauf und ich habe kaum noch Luft bekommen. Es sind alle Dämme gebrochen. Eine kleine Anekdote noch zum Schluss: Auf dem Weg zum Wolfsburger Rathaus hatten wir in unseren Autos, die uns in die Stadt kutschierten kein Bier dabei. "Gente" (Anm. d. Red.: Der Spitzname von Schäfers damaligem Teamkollegen Christian Gentner) ist dann kurz mal ausgestiegen und hat uns schnell einen Sechserträger geholt. Damit waren wir die Einzigen im Team, die auf der Fahrt Alkohol zur Verfügung hatten. Es war, wie eingangs schon erwähnt, einfach ein fantastisches Erlebnis für die Stadt und für uns alle im Verein.