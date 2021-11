Kommentar : Zum Corona-Fall von Nationalspieler Süle: Man darf Kimmich dankbar sein

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle wird positiv auf Corona getestet - dann müssen vier weitere Stars das Quartier der Nationalelf verlassen, auch Joshua Kimmich. Ihm darf man dankbar sein, meint unser Kommentator.

Osnabrück | Der positive Coronatest des doppelt geimpften Niklas Süle schickt vier weitere Topkicker in Quarantäne, auch Impfskeptiker Joshua Kimmich. Die Querdenker-Blase wettert daraufhin in den sozialen Netzwerken: Impfungen und Quarantäneregeln seien sinnlos. Dank der bemerkenswerten, maximal möglichen Offenheit in der Kommunikation seitens des DFB liegen all...

