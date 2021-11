Kommentar : Zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Klubführung gibt ein peinliches Bild ab

kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München endete in Tumulten. Die Klubführung war angesichts der zu erwartenden Kritik schlecht vorbereitet und gab ein peinliches Bild ab, meint Kommentator Benjamin Kraus.

Osnabrück | Ganz am Ende, als Herbert Hainer beim Versuch, die Jahreshauptversammlung zu schließen, erneut durch Pfiffe und Zwischenrufe unterbrochen wurde, sagte der neue Bayern-Präsident halblaut und unwirsch einen bezeichnenden Satz in süddeutscher Mundart: „Was is‘n des ez?“ –hochdeutsch: Was ist das denn jetzt? Besser hätte er sowohl die Überraschung der ent...

