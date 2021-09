Premier League : Zwei Tore beim Comeback: Ronaldo lässt Man United träumen

Doppelpack auf dem Rasen, Riesenstimmung auf den Rängen - Superstar Ronaldo begeistert bei seiner Rückkehr Fans, Mitspieler und Medien. Der 36-Jährige spricht schon von Titeln. Dafür muss sich Manchester United allerdings noch steigern.

Stretford | Begleitet vom ohrenbetäubenden Jubel Zehntausender Fans breitete Cristiano Ronaldo die Arme weit aus und wurde von seinen Teamkollegen fast erdrückt. So laut war es im Old Trafford schon lange nicht mehr. Auf der Ehrentribüne applaudierte auch Trainerlegende Sir Alex Ferguson grinsend. Mit einem Doppelpack bei Manchester Uniteds 4:1 (1:0) gegen New...

